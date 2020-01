Garantire al personale di Polizia Penitenziaria ambienti sani e dignitosi e migliori condizioni di lavoro …..

Interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della giustizia dell’Onorevole Morrone per denunciare la critica situazione degli istituti penali di Reggio Emilia

Interrogazioni a risposta scritta: MORRONE.

— Al Ministro della giustizia. —

Per sapere – premesso che:

i sindacati regionali della polizia penitenziaria hanno denunciato una situazione critica all’interno della casa circondariale di Reggio Emilia riguardante l’insalubrità di alcuni ambienti e il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della struttura; risulta, infatti, il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento di n. 2 sezioni, poi estesosi a tutto l’istituto, comprese sia la caserma degli agenti di polizia penitenziaria sia la mensa di servizio riser- vata al personale ivi operante; per quanto riguarda la caserma degli agenti, il personale è stato costretto a utilizzare stufe elettriche per poter rendere l’ambiente più vivibile; l’acqua delle docce risulta essere appena tiepida e, nel locale dove vengono preparati i pasti per il personale in servizio, sono state rilevate numerose infiltrazioni d’acqua e vistose chiazze di muffa che rendono l’ambiente insalubre; i sindacati della polizia penitenziaria hanno sollecitato il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria dell’Emilia-Romagna e tutti gli organi competenti al fine di risolvere tale situazione, ripresa anche da alcuni organi di stampa; il personale di polizia penitenziaria dal 31 dicembre 2019 ha proclamato l’astensione dalla mensa di servizio per sensibilizzare le autorità a intervenire; la struttura carceraria attualmente ospita circa 430 detenuti e 212 appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria oltre al personale civile –:

quali iniziative intenda adottare al fine di verificare con la massima urgenza i fatti sopra descritti e garantire a tutto il personale operante ambienti sani e dignitosi e migliori condizioni di lavoro. (4-04414)