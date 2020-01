Agente della Polizia Penitenziaria presta le prime cure ad un anziano investito….

Investimento in Via Fabio Severo, anziano trasportato a Cattinara

Poco dopo le 18:00, un uomo di circa 70 anni è stato investito in Via Fabio Severo, nei pressi del civico 22, davanti l’Officina SpeedGlass, rovinando violentemente sull’asfalto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti in loco con un ambulanza e un’autocivetta della Polizia Locale. A dare le prime cure all’anziano, un agente della Polizia Penitenziaria di Trieste. L’uomo è stato condotto all’Ospedale di Cattinara mentre l’automobilista è stato sottoposto ad alcool test, risultando tuttavia negativo. .(triesteallnews.it)