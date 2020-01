Rinnovo contrattuale Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico …….

Il nuovo anno denso di appuntamenti , per il governo chiamato a breve a dare riposta al personale del Comparto Sicurezza e Difesa e Soccorso Pubblico che attende ormai da 13 mesi il rinnovo contrattuale .

Ormai e’ prassi consolidata quella del governo di far trascorrere piu’ di un anno dalla scadenza , per avviare le contrattazioni e indennizzare il periodo per il personale del Comparto con la vacanza contrattuale .

L’ultima Legge di Bilancio sicuramente ha lasciato molti dubbi all’orizzonte sullo stanziamento previsto per il rinnovo , il Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall’art. 1, comma 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze auspichiamo quindi che gia’ nel mese di febbraio le eventuali riunioni del governo con le amministrazioni interessate , che sanciranno di seguito l’avvio ufficiale del confronto con le Organizzazioni Sindacali ed il C.o.c.e.r..

Il nostro obbiettivo sara’ quello di non disattendere le aspettative di un Comparto ormai quotidianamente in difficolta’, a partire dalla carenza di personale , la carenza di mezzi , ed la mancanza di vestiario, il pagamento degli straordinari , che nonostante stanziamenti nella legge di bilancio 2020 e piu ampiamente nel 2021 sicuramente avra’ bisogno di un ulteriore sforzo da parte del governo.

Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni su evantuali novita’ ed eventuali indiscrezioni su tempi e cifre del rinnovo.