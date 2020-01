Polizia Penitenziaria partecipa alla manifestazione La Befana dei Motociclisti ….﻿

La Befana dei Motociclisti con il Moto Club Massa

Appuntamento il 6 gennaio a Massa con la Befana dei Motociclisti. La organizza il Moto Club Massa con il Telefono Azzurro e Aldovardi Moto

Ritorna lunedì 6 gennaio 2020 l’appuntamento per i motociclisti toscani e non.

La Befana dei Motociclisti è organizzata anche quest’anno dal Moto Club Massa in collaborazione con il Telefono Azzurro e Aldovardi Moto. La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Massa Carrara e dal Comune di Massa e vedrà i motociclisti della Polizia Municipale, dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Penitenziaria.

Il Motoclub Massa ha voluto allargare gli orizzonti e nella mattinata del 6 gennaio sarà coadiuvato dal gruppo dei Marmotardististi crew di Carrara e dal gruppo Harley Semper Fidelis Alto Tirreno .

Tutti insieme visiteranno e consegneranno panettoni, cioccolatini e giochi agli ospiti presso la Casa di riposo Ascoli e la Casa di riposo Villasempreverde, ai bambini presenti quel giorno nel Reparto Pediatrico OA e alla Casa Famiglia Ciampi .

Il programma del 6 gennaio:

9:15 concentrazione in P.zza Portone

9:30 Partenza

10: 00 Benedizione motociclette presso la Parrocchia San Pio X

10:30 / 12:30 consegna doni alimentari e ludici alla Casa di riposo Ascoli , alla Casa di riposo

Villasempreverde, al Reparto Pediatrico OA e alla Casa Famiglia Ciampi .

13:00 Pranzo Ristorante Kasamia ( gradita prenotazione-posti limitati )

16:00 Arrivo in P.zza Aranci dove la Befana, farà una sorpresa ai suoi piccoli ammiratori che nel frattempo verranno intrattenuti da Antonpippo con giochi e musica.

Non sappiamo ancora precisamente con quale mezzo arriverà la Befana ma sicuramente una volta in piazza Ella risponderà alle domande dei bambini, giocherà con loro e alla fine consegnerà gratuitamente le calze del “Telefono Azzurro”. La Befana del Telefono Azzurro si avvale della collaborazione della Polizia Penitenziaria della Casa di Reclusione di Massa. I volontari apuani gestiscono all’interno della struttura penitenziaria massese la “ludoteca” realizzata per gli incontri tra i papà detenuti e i loro figli ,nata per cercare di mantenere saldi i rapporti genitore recluso e bambini e far si che i più piccoli vivano in maniera meno traumatica l’ingresso in una struttura carceraria.

Come nelle precedenti edizioni è prevista la possibilità di ammirare la calza lunga 7 metri cucita dai volontari del Telefono Azzurro calata da Palazzo Ducale grazie alla sensibilità dell’Amministrazione Provinciale che, ancora una volta è lieta di supportare ed ospitare questa iniziativa consolidata ormai nel tempo e che i bambini massesi e delle zone limitrofe aspettano con gioia.( moto.it)