Fermata dalla polizia penitenziaria mentre tentava di consegnare droga …..﻿

Droga da consegnare al compagno in carcere, condannata donna di Pagani

Droga da consegnare al marito in carcere, è stata condannata a 5 anni di reclusione una donna, al termine del rito abbreviato dinanzi al gup del tribunale di Salerno. I fatti risalgono allo scorso settembre, quando la donna, già nota, fu trovata in possesso di un ingente quantitativo di droga, pronto per essere consegnato al marito, durante un colloquio, ad un 39enne di Pagani

L’indagine

A beccarla fu la polizia penitenziaria, che sequestrò la sostanza stupefacente per poi arrestare la donna, in flagranza di reato. I primi sospetti durante un controllo degli agenti, con la donna a mostrare segni di nervosismo. Con se aveva 400 grammi di hashish e 104 grammi di cocaina, occultati nelle parti intime. Con se aveva anche un telefono cellulare. La sentenza è giunta con il rito abbreviato, con il gup a disporre poi la scarcerazione, in regime di arresti domiciliari( salernotoday.it)