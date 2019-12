Assunzioni personale di Polizia Penitenziaria per gli anni 2020 e 2021

Le previsioni di spesa per il personale di Polizia penitenziaria si prevedono in diminuzione in relazione alla prevalenza delle cessazioni dal

sevizio rispetto alle assunzioni autorizzate per l anno 2019, anche oltre la copertura del turn-over, stante la complessita' delle procedure di reclutamento e al periodo di formazione iniziale dei nuovi agenti, durante il quale viene corrisposto un trattamento economico ridotto.

Infine, l articolo 1 comma 287 della legge di bilancio 2018 autorizza ulteriori assunzioni di personale per 100 unita nell anno 2019 e 236 unita nell anno 2020 e 237 unita nell`anno 2021, oltre a quelle previste per il turn-over

Clicca il link sotto per leggere la nota integrativa del Ministero della Giustizia