Potenziamento e ammodernamento ,competenze accessorie, prestazioni di lavoro straordinario, formazione ed addestramento delle Forze di Polizia, tutti i finanziamenti nella legge di bilancio 2020

Approvata la legge di Bilancio 2020.La Camera, dopo aver votato con 334 voti favorevoli e 232 contrari la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo 1 del disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (Approvato dal Senato) (C. 2305 ), nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, ha approvato in via definitiva il provvedimento.

Di seguito il testo della legge di Bilancio 2020