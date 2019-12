Microcellulare e sostanza stupefacente rinvenuti in due distinte operazioni dal personale di Polizia Penitenziaria del reparto……

Carcere di Uta-Cagliari: Senza sosta gli uomini e le donne di Polizia Penitenziaria in forza alla casa circondariale di Cagliari-Uta coordinate dal Nuovo Comandante Commissario Coordinatore Lubello Andrea in due distinte operazione effettuate in tarda serata, come ci informa la Segretaria Al.Si.P.Pe., la prima ha portato al sequestro di un microcellulare perfettamente funzionante compreso di caricabatterie, rinvenuto in una camera di pernottamento occupata da detenuti. La successiva operazione, un detenuto al rientro dal permesso premio, ha ingerito ovuli nel tentativo di introdurre lo stupefacente del tipo hascisc all’interno della struttura Penitenziaria, ma grazie all’attento controllo e alla professonalità del personale operante si è evitato che questo accadesse.

Costante è l’attività di controllo finalizzata al contrasto e alla prevenzione del traffico illecito di sostanza stupefacente all’interno dell’istituto Penitenziario di Uta, posta in essere dal personale di Polizia Penitenziaria di Cagliari -Uta , sempre piu’ sono i tentativi di introduzione di sostante e oggetti non consentiti che fanno emergere la grande capacità operativa del personale di Polizia Penitenziaria dell’istituto cagliaritano sempre .

La gratitudine delle organizzazione sindacale Al.Si.P.Pe. , va a tutti i poliziotti penitenziari di ogni ruolo e grado che prestano servizio nel penitenziario di Uta. Si esprime vivo compiacimento per la brillante operazione del Comandante di Reparto e dei suoi uomini.