Fornitura strumentazione tecnologica per le attività di investigazione e controllo del Gom della Polizia penitenziaria

Direzione generale del personale e delle risorse Ufficio IX – Gare e contratti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria vista la richiesta pervenuta dal Gruppo Operativo Mobile in merito alla fornitura della strumentazione tecnologica idonea a migliorare le attività di contrasto all’introduzione di oggetti non consentiti all’interno delle sezioni detentive, nonché per le esigenze di efficientamento delle attività di investigazione e di controllo all’interno delle strutture penitenziarie, ha determinato di avviare la procedura negoziata per l’affidamento della fornitura della strumentazione tecnologica in questione, il termine per il ricevimento delle offerte e ‘ il giorno 20 gennaio 2020 ,di seguito il documento con il materiale richiesto.