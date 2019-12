Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2019 .Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia

20 Dicembre 2019

Il Consiglio dei Ministri è convocato in data 21 dicembre 2019, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

Tra i provvedimenti all’ordine del giorno il DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, comma 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – ESAME DEFINITIVO (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE); ed il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria – ESAME PRELIMINARE (PRESIDENZA – GIUSTIZIA);

Di seguito l’intero ordine del giorno