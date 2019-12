Detenuto cerca di evadere durante una visita medica all’ospedale di Busto

Tenta di evadere durante una visita medica: detenuto immediatamente bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria. Il fatto è avvenuto questa mattina, venerdì 20 dicembre, in ospedale a Busto Arsizio. Il detenuto, un giovane sudamericano, si trovava nella struttura sanitaria per essere sottoposto a una visita ortopedica.

Subito bloccato

L’uomo, durante la breve attesa, ha chiesto di poter andare in bagno operazione che implica l’essere liberato dalle manette per una manciata di minuti. Ed è durante quella manciata di minuti che il giovane scappa cercando di allontanarsi dagli agenti che lo avevano in custodia. Un’evasione durata molto poco: il sudamericano è stato infatti immediatamente bloccato, ammanettato e riportato in carcere.(malpensa24.it)