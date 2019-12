Rapinano un giovane ma è un agente penitenziario che reagisce, li mette in fuga e recupera la refurtiva

Napoli, rapinano un giovane a Materdei ma è un agente penitenziario che reagisce, li mette in fuga e recupera la refurtiva

I detti antichi non sbagliano mai, infatti è piuttosto appropriato quello che recita “l’abito non fa il monaco” a quanto accaduto questa mattina nei pressi del teatro Bolivar zona Materdei, precisamente sulle scale che lo fiancheggiano. Due individui hanno rapinato un giovane, che dal modo in cui era vestito sembrava tanto un libero professionista, i due banditi puntandogli una pistola sotto la giacca gli hanno sottratto un orologio Bulgari dal valore di 3000 euro, un iPhone, e del denaro contante. Ma il giovane derubato che non era un libero professionista bensì un Agente della Polizia Penitenziaria senza perdersi di coraggio ha raccattato in strada una mazza di legno e si è lanciato all’inseguimento dei due in sella allo scooter. Ne è nata una violenta colluttazione, i due banditi sono fuggiti ma la refurtiva è stata tutta recuperata.