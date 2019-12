Polizia penitenziaria ,iniziate le operazioni per il trasferimento dei detenuti della casa circondariale di…

Bomba Day – L’evacuazione del carcere di Brindisi „

Bomba Day – L’evacuazione della casa circondariale di Brindisi“

BRINDISI – Sono cominciate oggi sabato 14 dicembre 2019 le operazioni per il trasferimento con vari pullman della Polizia penitenziaria dei detenuti della casa circondariale di Brindisi, nell’ambito dell’ordine di evacuazione che domenica 15 dicembre riguarderà decine di migliaia di cittadini e interi quartieri, a partire dall’alba e sino al pomeriggio, per consentire lo svolgimento in sicurezza del disinnesco e poi della rimozione di una bomba d’aereo inesplosa, rinvenuta durante lavori nel perimetro del Multisala Andromeda. Lo sgombero del carcere si è svolto senza intoppi, grazie alla pianificazione messa a punto dalla direzione della casa circondariale, ed eseguita con professionalità dagli operatori della Polizia penitenziaria. Hanno collaborato alla viabilità necessaria al trasferimento, pattuglie della Polizia locale di Brindisi.( brindisireport.it)